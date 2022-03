REVO acquista altre azioni proprie

REVO

REVO

(Teleborsa) -ha reso noto che, nell’ambito della delega approvata dall’Assemblea dei Soci in data 3 maggio 2021, già oggetto di informativa almercato con il comunicato stampa diffuso il 3 marzo 2022, dal 21 al 25 marzo 2022,ad un prezzo medio di 8,9827 euro, per uncomplessivo pari aAttualmente REVO ha in portafoglio un totale di 48.200 azioni proprie pari allo 0,216% circa del capitale sociale, comprendente le sole azioni ordinarie.Nel frattempo, in Borsa,registra una flessione dello 0,22% rispetto alla vigilia, e si attesta a 8,98 euro.