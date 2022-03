Salcef, De Masi: aumento costi non compromette crescita. Pronti a M&A

Salcef Group

"Tutto questo ovviamente ci mette nelle condizioni migliori per affrontare il 2022 da un punto di vista delle nuove sfide - ha aggiunto De Masi - Le nuove sfide sono fondamentalmente la continua crescita interna - nel 2021 la crescita organica si è attestata al 18% - e ovviamente l'altro aspetto a cui stiamo lavorando in modo molto insistente è quello della crescita esterna, quindi operazioni straordinarie. L'outlook sul mercato, e ovviamente in modo specifico sulla nostra azienda, è quello di un outlook positivo di continua crescita in termini di volumi".

(Teleborsa) - Continuare a crescere in modo organico grazie all'acquisizione di nuove commesse, sfruttare gli ingenti investimenti dei governi europei e nordamericani, usare la solida posizione finanziaria netta per cogliere le opportunità di carattere straordinario che offrirà il mercato. Sono questi glidi, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore delle infrastrutture ferroviarie, secondo quanto detto a Teleborsa dala margine dell' Investor Conference "Mid & Small in London 2022" , organizzata da Virgilio IR e"Il. Abbiamo chiuso l'esercizio con un valore della produzione che si attesta a circa 440 milioni di euro, record storico per l'azienda in termini di valore la produzione raggiunto e anche con la crescita tutti gli altri KPI finanziari, a partire dall'EBITDA dove abbiamo raggiunto oltre 97 milioni di valore - ha spiegato il CFO - Questo ci consente di raggiungere altri KPI importanti come un livello di PFN netta di 114,5 milioni, anchee ha determinato aumenti di capitale per circa 100 milioni del corso dell'anno"."Un focus specifico ovviamente non possiamo non farlo - in questo contesto macroeconomico che si è particolarmente complicato alla luce delle recenti tristi novità - sul fenomeno inflazionistico. Ovviamente ci sta facendo attenzionare in modo particolare la crescita di alcuni capitoli di costi - ha detto il manager - Per quanto riguarda Salcef, ilperché abbiamo l'appartenenza a un settore dove prevalentemente il materiale per la ferrovia viene fornito direttamente dalle stazioni appaltanti, quindi quello che stiamo monitorando è la crescita del. Questo aspetto in qualche misura nel corso del 2022 impatterà, ma impatterà in modo marginale e senza andare a compromettere il processo di crescita che l'azienda ha avviato da qualche anno".Salcef è pronta ain altri paesi. "É qualche anno che l'azienda si sta preparando per affrontare questo trend di crescita, che è stato e sarà auspicabilmente accelerato da questi ingenti investimenti, e soprattutto sui paesi di nostro riferimento: ovviamente l'Italia per il PNRR, l'America dove noi siamo presenti e anche la stessa Germania. Questi sono i tre paesi nostri di riferimento dove abbiamo deciso di stabilirci attraverso società di diritto locale dove fare ovviamente investimenti ingenti".Su questo fronte, lo sforzo dell'azienda è. "Nel 2021 abbiamo contabilizzato capex per circa 45 milioni, nel 2022 l'ammontare che abbiamo messo a budget è di circa 48 milioni - ha evidenziato De Masi - Questo ovviamente al fine di supportare e sviluppare la nostra capacità produttiva, proprio per andare incontro alle opportunità e alle esigenze che il nostro mercato di riferimento ci andrà a prospettare. Gli ingenti investimenti fatti e che andremo a fare nell'ambito del capex ci consentiranno in qualche modo die l'altra risposta che vorremmo dare - qui ovviamente dipenderà dal mercato - è quella in virtù di una posizione finanziaria netta importante: di essere, per continuare un po' il track record che l'azienda da qualche anno sta portando avanti attraverso acquisizioni di target specifici".L'potrà arrivare dai tre mercati in cui Salcef è presente in modo stabile. "Il focus è sull'Italia, anche perché riteniamo che sia per i prossimi circa dieci anni probabilmente sarà il più interessante dal punto di vista di mole di investimenti che arriveranno; ma anche sul mercato americano e ovviamente sul mercato europeo nord europeo, con focus e con stabilità in Germania - ha spiegato - Le priorità in questo momento sono ovviamente Italia e Stati Uniti., che è quella propria del lavoro sul binario, quindi sicuramente all'estero i target dovranno ovviamente continuare a supportare questo business. In Italia, come abbiamo dimostrato anche con la recente acquisizione , c'è la possibilità e la volontà di andare a rafforzare le altre business unit che danno un contributo importante al gruppo. Però ovviamente in Italia c'è la possibilità anche dicome l'ultima fatta, dove il ramo d'azienda ci consente nell'ambito della business unit specifica (energia e segnalamento) di essere diventati i leader nel territorio nazionale di questo segmento di business".