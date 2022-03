Tonica Wall Street. Passi avanti nei negoziati in Turchia

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

telecomunicazioni

beni di consumo secondari

informatica

energia

Nike

Visa

Walt Disney

Boeing

Chevron

Travelers Company

Caterpillar

Honeywell International

Lucid

Zoom Video Communications

JD.com

Okta

Constellation Energy

Palo Alto Networks

Honeywell International

Kraft Heinz

(Teleborsa) - Si conferma al rialzo la seduta finanziaria di Wall Street con gli investitori ottimisti per i passi avanti nei negoziati in Turchia, tra Russia e Ucraina, anche se la tregua ancora non c’è. Entrambe le parti hanno parlato di un dialogo costruttivo, con l'apertura da parte di Mosca russa a una riduzione dell'attività militare per favorire i colloqui di pace, mentre Kiev ha ammorbidito la propria posizione sulla neutralità.Tra gli indici statunitensi, ilsegna un guadagno frazionale dello 0,29%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 4.598 punti. In rialzo il(+0,84%); con analoga direzione, in moderato rialzo l'(+0,39%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,21%),(+1,17%) e(+0,97%). Il settore, con il suo -1,85%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+2,86%),(+2,77%),(+2,57%) e(+2,47%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,51%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,70%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,68%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,09%.(+7,09%),(+6,00%),(+4,99%) e(+4,98%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,64%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,48%.scende dell'1,09%.Tentenna, che cede lo 0,86%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 18,4%; preced. 18,6%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 1,3%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 107 punti; preced. 105,7 punti)14:15: Occupati ADP (atteso 438K unità; preced. 475K unità)14:30: PIL, trimestrale (atteso 7,1%; preced. 2,3%).