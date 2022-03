AICC elegge organi statutari e approva mandato Presidente Luigi Abete

(Teleborsa) -(AICC), aderente al Sistema Confindustria, che ha tenuto oggi, 30 marzo,, che chiude il periodo di rodaggio avviato alla sua nascita nel luglio 2018. Sono stati infatti, dandoche ha governato con successo la transizione.Negli ultimi due difficili anni a causa della pandemia, l’Associazione ha vistoed è oggi unassociativo per realtà, piccole, medie e grandi, attive nel settore dellee della gestione dei, oltre che nella catena della fruizione di opere culturali.Attraverso la costituzione al suo interno di, AICC offree, al contempo, dà voce alle istanze complessive del settore facendone sintesi nel dialogo con le istituzioni."AICC punterà a rafforzarsi per proseguire ad essere un punto di riferimento per la rappresentanza e la tutela degli interessi delle imprese del settore"., ha dichiarato il Presidente Luigi Abete, aggiungendo "i prossimi passi in tal senso riguarderanno alcuni temi caldi" di datura emergenziale (ristori) e strutturale (gratuità musei, internazionalizzazione, circolazione opere). "Da ultimo, non per importanza, il tema delle gare - conclide Abete - per evitare criteri che tendono solo al massimo ribasso senza ricerca di procedure adeguate che trasformino i bandi di gara in occasioni di innovazione e di miglioramento della qualità dei servizi utili al rilancio e all’investimento per i beni culturali".