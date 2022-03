Asta BTP, Tesoro colloca 6,5 miliardi. Tassi in rialzo

(Teleborsa) - Il Tesoro ha collocato tutti i 6,5 miliardi di euro di BTP a 5 e 10 anni, offerti in asta, con tassi in deciso aumento.Il rendimento delè salito all'1,46% dall'1,07% del collocamento di febbraio, mentre quello delha segnato un aumento al 2,14% dall'1,81%.Lacomplessiva ha superato gli 8,7 miliardi di euro: per i BTP a 5 anni è stata pari a 4,15 miliardi con un rapporto di copertura di 1,38, mentre per i BTP a 10 anni la richiesta è stata pari a 4,58 miliardi e un rapporto di copertura di 1,31.