BPER pubblica bilancio Sostenibilità 2021: generata ricchezza per 2,8 miliardi

BPER

(Teleborsa) -ha pubblicato ilconsolidato per l'esercizio 2021, che illustra le azioni messe in campo per la riduzione degli impatti ambientali, la gestione delle risorse umane, il sostegno della società e dei territori.Nel 2021di euro è stato. Sono stati inoltre erogati oltrein progetti, oltre a numerose iniziative per fronteggiare l’emergenza sanitaria. Un’attenzione particolare continua a essere rivolta alle: i ragazzi coinvolti in vari progetti sono stati più di 128 mila, prevalentemente in attività di educazione finanziaria.Sul fronte ambientale è statain atmosfera di quasi, l'equivalente della quantità assorbita da una foresta di circa 64 mila alberi. Sonodel Gruppo che hanno contribuito alche, per quello che riguarda l’energia elettrica, è(100% per la Capogruppo). Inoltre,e più del 99% dei rifiuti totali viene inviato al"Il 2021 è stato un anno di crescita importante e di grandi cambiamenti per il nostro Gruppo: l’insediamento di un nuovo CdA, la significativa crescita dimensionale della Capogruppo attraverso l’acquisizione di un ramo d’azienda, la riorganizzazione interna e delle reti territoriali, la nuova governance sui temi ESG, il completamento del Piano Industriale 2019-2021 e l’avvio dei cantieri per il nuovo Piano", commmenta la"Tutti questi obiettivi sono stati perseguiti e raggiunti grazie all’importante collaborazione dei colleghi, in un anno che ha visto crescere il nostro impegno verso la sostenibilità – prosegue Mazzarella – attraverso l’adesione ai Principles for Responsible Banking e alla Net Zero Banking Alliance dell’ONU e a una rendicontazione sempre più puntuale sui rischi finanziari causati dal cambiamento climatico e dal consumo di risorse".