Defence Tech, forte crescita ricavi e utile nell'esercizio 2021

(Teleborsa) -, società leader nel mercato della Cyber Security e Data Intelligence, della Difesa nazionale e dello Spazio, ha chiuso l'esercizio 2021 conrispetto ai 13,4 milioni dell’anno precedente. L’ EBITDA Adjusted è cresciuto del 90% a 6.7 milioni di euro (3,5 milioni di euro nel 2020), mentre l'EBIT Adjusted pari a 5,7 milioni di euro risulta in crescita dell'80% rispetto ai 3,2 milioni di euro al 31 dicembre 2020.Il bilancio chiude con un(0,8 milioni di euro nel 2020), facendo registrare un incremento del 370% rispetto al precedente esercizio."Il 2021 è stato un anno estremamente importante, decisivo per la storia del Gruppo e ricco di soddisfazioni, dove l’operazione di IPO sul mercato Euronext Growth Milano, ha rappresentato un forte acceleratore per l’implementazione del nostro Piano Industriale", ha affermato, CEO del Gruppo Defence Tech."Questi risultati - sottoionea - confermano che la strategicità del Gruppo, sottolineata anche dai vari Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è una evidenza, che si palesa nella sfida raccolta e volta ad un business model incentrato sulla scalabilità delle nuove soluzioni software per il mercato della Data Intelligence e della Cyber Security”.(cassa) per 12,3 milioni di euro (era -9,6 milioni di euro al 31 dicembre 2020). Investimenti per 5,5 milioni di euro (3,7 milioni nel 2020).