Doxee, Muratori Casali: valutiamo target per crescere all'estero, 2022 anno importante

Doxee

(Teleborsa) - "Il 2021 è stato un anno positivo in quanto conferma ila supporto delle tre linee di prodotto che facciamo e che ci consentono di, che si stanno sempre più espandendo e non sono solo terreno dell'ambito Enterprise, ma anche nello Small & Medium Enterprise e della pubblica amministrazione, che sta rispondendo a questa richiesta". Lo ha detto a Teleborsadi, a margine dell' Investor Conference "Mid & Small in London 2022" , organizzata da Virgilio IR eLa crescita del 2021 è stata accompagnata "da, che stiamo continuando a fare sia sulla roadmap - e quindi sulla trasformazione e supporto della nostra tecnologia - sia anche nella struttura interna e nei sistemi gestionali per poter scalare e", ha detto il CEO della società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'offerta di prodotti in ambito Customer Communications Management (CCM), Digital Customer Experience e Paperless.Intanto, il gruppo continua a voler rafforzare la presenza all'estero. "Certamente l'obiettivo di Doxee è diventare un player di riferimento nell'ambito della nostra industry, quella del caso del Customer Communications Management, in ambito europeo - ha spiegato Muratori Casali - In questa direzione, coerentemente col piano di sviluppo,in questa direzione. Le geografie su cui ci stiamo concentrando sono la DACH (quindi Germania, Austria e Svizzera tedesca) e anche il Central Europe dove abbiamo già le nostre società con cui stiamo facendo attività. L'altra parte che è veramente interessante, su cui siamo partiti anche lì con la ricerca di un target, è l'Iberia (Spagna e Latam), dove abbiamo già le referenze e possiamo andare a, cioè tutta la comunicazione bidirezionale con i video personalizzati e interattivi piuttosto che i micro-siti navigabili che intercettano le esigenze dei vari punti di un ipotetico customer journey".Un focus per il 2022 e gli anni a venire sarà quello per sfruttare le opportunità che arriveranno dagli ingenti investimenti pubblici per la digitalizzazione. "Il, tra le varie missioni, ha quella della digitalizzazione della pubblica amministrazione, che: la possibilità di digitalizzare processi e porta poi la volontà di dover avere un cittadino ingaggiato, che riesce a interagire con i processi digitalizzati - ha affermato il fondatore di Doxee - In questo senso, la nostra tecnologia a supporto in particolare della comunicazione bidirezionale - con i video personalizzati interattivi e con i micro-siti navigabili - consente die riuscendo a far ascoltare tutto quello che è collegato con l'ecosistema che poi viene costruito nel processo digitalizzato. Da questo punto, stiamo iniziando intercettare opportunità, ma vediamo un fronte interessante soprattutto per questo layer di comunicazione che va in parallelo con la digitalizzazione".