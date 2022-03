Fisco, più tempo per agevolazioni prima casa

(Teleborsa) - La sospensione dei termini per le agevolazioniintrodotta dal decreto Milleproroghe, resta valida anche nel periodo compreso tra il 1anteriore rispetto alla data di entrata in vigore della proroga.E' uno dei chiarimenti contenuti in unache fornisce indicazioni sulle novità relative a imposta di registro, Iva e Irap presenti nel provvedimento. Dal 23 febbraio 2020 al 31 marzo 2022, spiega l'Agenzia, è in vigore una sospensione dei termini che condizionano le agevolazioni per l'acquisto della prima casa, in cui rientrano, tra gli altri, il periodo di 18 mesi entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicata l'abitazione oppure il termine di un anno entro il quale il neoproprietario deve procedere alla vendita della vecchia abitazione acquistata, a sua volta, usufruendo dei benefici "prima casa". Se, per esempio, l'acquisto dell'abitazione è avvenuto prima del 23 febbraio 2020, i termini sono sospesi dal 23 febbraio 2020 per riprendere il loro decorso il 1? aprile 2022, mentre se l'acquisto è avvenuto tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2022, i termini sospesi inizieranno a decorrere direttamente il 1? aprile 2022.La circolare, oltre a confermare la sospensione anche per il periodo anteriore rispetto alla data di entrata in vigore della proroga (1? gennaio 2022 -28 febbraio 2022), chiarisce che il contribuente che nel frattempo abbia versato le maggiori somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni può ottenerne il rimborso.L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti anche sulla proroga di alcuni versamenti fiscali riconosciuta dal Decreto Milleproroghe 2022 per aiutare le attività economiche colpite dalle recenti emergenze sanitarie dell'influenza aviaria e della peste suina africana. In particolare, per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie a causa delle emergenze, il decreto prevede la proroga al 31 luglio 2022 delle scadenze comprese tra il 1 gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 dei versamenti riguardanti le ritenute alla fonte e le trattenute relative alle addizionali Irpef regionale e comunale operate in qualità di sostituti d'imposta, nonchè dei versamenti Iva. La circolare chiarisce che non sono dovuti interessi per i versamenti effettuati fino al 31 luglio 2022 e fornisce dettagli sui presupposti per poter beneficiare della proroga.Slitta ancora il termine per regolarizzare gli omessi versamenti Irap per errata applicazione dell'esonero previsto dal decreto Rilancio. In particolare il Milleproroghe interviene sul decreto Agosto posticipando al 30 giugno 2022 il termine entro cui pagare, senza applicazione di sanzioni e interessi, il saldo Irap 2019 e il primo acconto Irap 2020, nel caso in cui tali importi non siano stati versati per una erronea interpretazione dei limiti e delle condizioni previsti dal Temporary Framework.