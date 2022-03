Fisco, tempo fino al 9 maggio per rate rottamazione 2020

(Teleborsa) - Ci sarà tempo fino al 9 maggio per pagare le. In base alle modifiche introdotte dal Parlamento, si possono infatti mantenere i benefici se il versamento delle rate viene effettuato entro il 30 aprile per le rate originariamente in scadenza nel 2020; entro il 31 luglio per le rate del 2021; ed entro il 30 novembre per quelle del 2022. Considerando però 5 giorni di tolleranza e i giorni festivi, il. È quanto specifica l'nellevalgono anche per le altre scadenze, ma in caso di versamenti oltre i termini previsti o per importi parziali, verranno meno i benefici della misura agevolata e i pagamenti già effettuati – spiega l'Agenzia – saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute. La legge di conversione ha inoltre stabilito l'entro il 9 dicembre 2021, delle rate in scadenza negli anni 2020 e 2021. Per il versamento dovranno essere utilizzati i bollettini già inviati da Agenzia delle entrate-Riscossione e riferiti alle originarie scadenze delle rate di ciascun anno che si possono richiedere anche sul sito internet dell'Agenzia. È possibile pagare presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale dell'Agenzia e con l'App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa. Si può pagare anche direttamente agli sportelli ma esclusivamente su appuntamento da prenotare sul sito nella sezione "Trova lo sportello e prenota". Infine, è possibile effettuare il versamento mediante compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili (cosiddetti crediti certificati) maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione.La nuova chance di riammissione a rottamazione ter e saldo e stralcio riguarderà glidelle rate originariamente in scadenza nel 2020 e nel 2021. A livello regionale, secondo i calcoli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, ilseguito dallacon 65.209 e dallacon 64.752. Al quarto posto c'è lacon 39.565 contribuenti, poi ci sono(38.542),(35.793),(29.837),(29.261),(28.459),(27.908),(21.883),(14.200),(13.987),(13.951),(10.306),(6.849),(6.550),(3.391),(3.046) e infine lacon 1.047 contribuenti. Tra le città, in testa troviamocon 56.236 contribuenti interessati alla nuova opportunità di riammissione alla definizione agevolata, seguita da(33.337),(30.050),(15.757 ) e(14.080).