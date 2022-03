Giornata difficile per l'equity europeo. Milano in rosso

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dopo il rally della vigilia sostenuto dalle speranze per un cessate il fuoco. Sul sentiment degli investitori tornano oggi le preoccupazioni sul conflitto Russia-Ucraina. Intanto segnali di debolezza giungono anche dai derivati statunitensi che lasciano presagire una partenza prudente per la borsa di Wall Street, più tardi.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,114. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.922,2 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,56%.Invariato lo, che si posiziona a +150 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,18%.in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,42%, piatta, che tiene la parità; spicca la prestazione negativa di, che scende dello 0,90%. A Milano, si muove sotto la parità il, che scende a 25.216 punti, con uno scarto percentuale dello 0,36%, arrestando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata giovedì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 27.528 punti.di Piazza Affari, su di giri(+3,51%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,43%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,56%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,25%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,28%.In perdita, che scende del 2,80%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,44 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 2,36%.del FTSE MidCap,(+4,59%),(+2,52%),(+1,91%) e(+1,70%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,35%.Sensibili perdite per, in calo del 3,23%.In apnea, che arretra del 2,61%.scende del 2,50%.Tra ledi maggior peso:00:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso -0,3%; preced. 1,1%)09:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 8%; preced. 7,6%)09:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 1,3%; preced. 0,8%)10:00: Fatturato industria, mensile (preced. -2%)11:00: Fiducia imprese (atteso 9 punti; preced. 14,1 punti).