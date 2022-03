In rosso Tokyo. Bene il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Sessione da dimenticare per la Borsa di, mentre si muovono prevalentemente in rialzo le altre principali piazze asiatichesulle speranze di un cessate il fuoco tra Ucraina e Russia dopo i negoziati della vigilia.L'indice giapponeselascia sul terreno l'1,52%, mentre, al contrario, si muove in rialzo, che arriva al 2,45%.Tonica anche(+1,32%); pressoché invariato(+0,14%).Sale(+1,05%); sulla stessa linea, in moderato rialzo(+0,68%).Frazionale ribasso per l', che scambia con una perdita dello 0,56%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,12%. Modesto guadagno per l', che avanza di poco a +0,19%.Il rendimento dell'scambia 0,23%, mentre il rendimento per ilè pari 2,8%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:00:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso -0,3%; preced. 1,6%)00:50: Produzione industriale, mensile (atteso 0,5%; preced. -1,3%)00:50: Indice Tankan, trimestrale (atteso 12 punti; preced. 18 punti)01:30: PMI manifatturiero (preced. 52,7 punti)02:45: PMI manifatturiero Caixin (preced. 50,4 punti).