Intelligenza Artificiale, Almawave lancia AIWave

Almawave

(Teleborsa) -, società italiana quotata sul mercato Euronext Growth Milan e parte del Gruppo Almaviva, leader nell’Intelligenza Artificiale (AI), nell’analisi del linguaggio naturale e nei servizi Big Data, lancia oggi la, il primo di questo tipo nel panorama italiano.La nuova piattaforma, attraverso un utilizzo composto di tecniche, modelli e tecnologie,ed applicazioni basate su sistemi e algoritmi di AI. Un ambiente online che andrà progressivamente a racchiudere nuovi programmi destinati a molteplici casi d’uso, applicabili a tutti gli ambiti di business e personalizzabili alle differenti necessità. Le soluzioni si rivolgeranno infatti sia all’utilizzatore finale sia a sviluppatori web di aziende o pubbliche amministrazioni. Oggi sono già disponibiliper altrettanti ambiti, con tutti gli elementi per costruire applicazioni AI based e rispondere facilmente ad esigenze informative e di automazione in diversi contesti.: per trasformare i dati non strutturati in insight;: per raccogliere ed organizzare dati per trovare risposte ed informazioni;: per costruire e personalizzare sistemi di AI conversazionale;: per trasformare la voce in azioni e informazioni.AIWavee riduce la complessità di adozione dell’Intelligenza Artificiale nei processi aziendali - rendendola anzi concreta, più accessibile e di facile impiego - trasformando il linguaggio, scritto e parlato, in dati, conoscenza, azioni ed interazioni., per semplificarne l’accesso e l’utilizzo" - dichiara il. "Lo scopo è superare la logica di prodotto tradizionale e mettere a disposizione di aziende e amministrazioni pubbliche soluzioni immediatamente disponibili che rispondano a specifiche esigenze di business.. Il nostro obiettivo infatti è quello di mettere a disposizione del mercato tecnologie digitali in costante evoluzione, modulari e versatili, adattabili in breve tempo alle differenti esigenze".