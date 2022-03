L'Europa scende dopo il rally. Tornano a salire petrolio e gas

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, così come gli altri mercati europei, dopo il balzo della vigilia sostenuto dall'ottimismo per i negoziati di pace tra Russia e Ucraina. Gli investitori sperano in una tregua che possa allentare la pressione sui prezzi e rendere meno veloci i tempi della stretta monetaria avviata dalle varie banche centrali.Sul mercato valutario, leggera crescita dell', che sale a quota 1,112. Nel corso della giornata saranno diffusi vari dati macroeconomici. Sono attesi inoltre gli interventi di parecchi banchieri centrali. L'è sostanzialmente stabile su 1.921,6 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 105,7 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +149 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,14%.preda dei venditori, con un decremento dell'1,35%, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente; si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,08%. Sessione negativa per Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,83%, arrestando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata giovedì scorso; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che continua la seduta a 27.402 punti, in calo dello 0,82%.di Milano, troviamo(+0,98%),(+0,92%),(+0,89%) e(+0,71%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,45%.Crolla, con una flessione del 2,87%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,64%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,59%.Tra i(+3,17%),(+2,29%),(+1,76%) e(+1,42%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,20%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,18%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,07%.In perdita, che scende del 2,87%.Tra lepiù importanti:00:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso -0,3%; preced. 1,1%)09:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 8%; preced. 7,6%)09:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 1,3%; preced. 0,8%)10:00: Fatturato industria, mensile (preced. -2%)11:00: Fiducia imprese (atteso 9 punti; preced. 14 punti).