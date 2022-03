LU-VE rileva il 75% del gruppo Refrion

LU-VE Group

(Teleborsa) -, uno dei maggiori costruttori mondiali di scambiatori di calore ad aria, quotato su Euronext Milan, annuncia di aver perfezionato oggi, una società specializzata nella produzione e commercializzazione discambiatori di calore ad aria, con tecnologia adiabatica, che consente riduzioni dei consumi energetici, di acqua e delle emissioni sonore.Il corrispettivo pagato per il 75% di Refrion. finanziato tramite disponibilità liquide di LU-VE, è pari a 8,1 milioni, ovvero 7,35 volte l’EBITDA rettificato medio degli esercizi 2020 e 2021, al netto della posizione finanziaria netta al 31/12/2021.Fondata nel 2002 da Daniele Stolfo, Refrion si è sempre distinta per l’innovazione dei propri prodotti. Nell’esercizio 2021 il gruppo Refrion ha conseguito un fatturato consolidato di 26 milioni con un EBITDA rettificato di poste straordinarie di 2,7 milioni, e un utile ante imposte e costi straordinari di 0,6 milioni. La posizione finanziaria netta rettificata al 31 dicembre 2021 era negativa per 8,9 milioni.Il residuo 25% del capitale sociale rimarrà di proprietà del fondatpore Daniele Stolfo e di Felix Siegfried Riedel, uno dei principali manager del Gruppo Refrion. L’operazione prevede una opzione per l’acquisto del 25% entro cinque anni