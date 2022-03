Mercati in rosso. Milano tiene meglio del resto d'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che si sono indebolite nel pomeriggio assieme a Wall Street, dopo il dato del. Nel frattempo, nulla di nuovo è arrivato daimentre continuano i bombardamenti su Kiev . In Europa tiene meglio la, che si ferma, mentre Wall Street prosegue le contrattazioni in leggero calo.L'continua gli scambi a 1,117 Euro / Dollaro USA, con un aumento dello 0,69%. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dello 0,96%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 3,18%.Sulla parità lo, che rimane a quota +148 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,14%.seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,45%, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,55%, e sotto pressione, che accusa un calo dello 0,74%.Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 25.300 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si ferma a 27.624 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Sui livelli della vigilia il(+0,01%); in frazionale calo il(-0,24%).Alla chiusura della Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna risulta essere stato pari a 2,32 miliardi di euro, in deciso ribasso (-36,38%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 3,64 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,99 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 1,01 miliardi.di Milano, troviamo(+6,63%),(+3,80%),(+2,56%) e(+2,18%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,11%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,87%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,24%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,22%.di Milano,(+4,60%),(+4,06%),(+3,79%) e(+3,19%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,36%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,84%.scende del 2,68%.Calo deciso per, che segna un -2,56%.