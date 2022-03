NeoConnessi, WINDTRE: Jeffrey Hedberg premiato ai CEOforLIFE Awards

(Teleborsa) -amministratore delegato diha ricevuto il premio CEOforLIFE– ECI United Arab Emirates & Global Awards (che si è svolto oggi in collegamento tra Roma e Dubai) per aver stabilitonei progetti di sostenibilità. In particolare la giuria di CEOforLIFE ha riconosciuto l’alto valore sociale del progetto, iniziativa di digital e media education diNato dalla volontà di educare ad un uso consapevole e responsabile della Rete e della tecnologia,oinvolge 14.000 classi di IV e V primaria di 7.000 scuole in tutt’Italia. Da questa edizione il progetto si arricchisce, inoltre, con la versione Silver che si rivolge ai nonni per ridurre il digital divide e spiegare in modo semplice e accessibile come utilizzare gli strumenti tecnologici in sicurezza."A nome di tutta la squadra di WINDTRE, sono davvero onorato di ricevere questo riconoscimento che conferma, ancora una volta, come stiamo portando avanti il nostro purpose e i nostri valori in tutto il Paese”, ha affermatoamministratore delegato di WINDTRE. “infatti, porta con sé un’importante responsabilità. NeoConnessi riflette questo obiettivo, promuovendo sia la conoscenza sia gli strumenti necessari per la realizzazione di un ambiente di apprendimento sicuro e consapevole, in particolare per i più piccoli, i loro genitori e gli insegnanti. Perché la leadership comporta responsabilità".L'evento - si legge nella nota - si propone di raccontare e premiare leche si sono distinte nello sviluppo di prodotti e servizi innovativi ad alto valore aggiunto, in linea con glicon particolare attenzione all'impatto ambientale e sociale del business.