Tinexta, Mastragostino: M&A all'estero per diventare player europeo

(Teleborsa) - Grande soddisfazione per i risultati raggiunti nel 2021, esercizio che ha registrato una netta crescita dei ricavi e della redditività, ottimismo per l'anno in corso su tutti i verticali presidiati dal gruppo e consapevolezza di poter fare delle acquisizioni oculate a livello europeo per la consolidata esperienza del campo dell'M&A. Sono i messaggi lanciati dadi, a margine dell' Investor Conference "Mid & Small in London 2022" , organizzata da Virgilio IR e"Il, i ricavi sono cresciuti del 39,5% rispetto allo scorso anno, ma è ancor di più importante la crescita dell'EBITDA, che è cresciuto appunto del 21,5%", ha evidenziato il manager della società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity, Credit Information & Management e Innovation & Marketing. "È stato un anno di assoluto rilievo: i ricavi sono stati 375 milioni, quindi superiori alla guidance, e anche l'EBITDA ha raggiunto quasi 99 milioni, rispetto a una guidance di 96 milioni su base rettificata - ha aggiunto - Abbiamo visto una, in particolare il Digital Trust che è cresciuto a doppia cifra; è cresciuta anche la cybersecurity, anche perchè è stato il primo anno in cui abbiamo consolidato l'intera acquisizione di tre società"."Il 2022 è chiaramente un anno di assoluto rilievo perché abbiamo presentato recentemente il piano industriale - ha spiegato Mastragostino - La crescita dei ricavi è addirittura attesa tra il 18 e il 20%, mentre l'EBITDA cresce ancor più dei ricavi ed è atteso sempre nel 2022 intorno al 20-22%, con una leva finanziaria che scende a due volte. La nostra crescita nasce sia per una- che si attesta a doppia cifra - ma anche per quanto concerne la crescita per linee esterne. Questa. Siamo fissati con tutto ciò che "cash is king": il free cash flow su base 2021 ha raggiunto addirittura i 56,4 milioni di euro. Tinexta è un'azienda che sostanzialmente cresce su tutti i verticali".La crescita per linee esterne non si fermerà, secondo quanto ha detto il manager: "L', come abbiamo sempre detto. Quest'anno, proprio durante il periodo della presentazione del piano, abbiamo mostrato al mercato il successo di, quindi è una è un business che cresce per linee esterne. Noi stiamo continuando a crescere in alcune geografie particolari e abbiamo la possibilità di fare".In particolare, "guardiamo al mercato estero con grande forza, in particolare il mercato francese, il mercato spagnolo, il mercato tedesco e anche il mercato UK. Quindi sostanzialmente riusciamo a essere internazionali e il gruppo di fatto ha".Con le tensioni geopolitiche di inizio 2022 è aumentato il numero di attacchi cyber e l'attenzione delle aziende per questo aspetto. "La cyber-sicurezza è oggi sicuramente una delle richieste maggiori da parte del mercato - ha affermato Mastragostino - È difficile prevedere quali saranno gli sviluppi futuri ed è chiaro che oggi. Chiaramente le aziende sono consapevoli che non può esserci crescita senza una crescita anche in termini di sicurezza cyber."