Unidata, Brunetti: a fibra affianchiamo cyber security e cloud

(Teleborsa) - "Il 2021 è stato molto buono, i risultati sono stati veramente buoni e si vedono guardandoli.. Pensiamo che questo sia un percorso anche di lunga durata, su cui stiamo mettendo tutte le nostre energie". Lo ha detto a Teleborsadi, a margine dell' Investor Conference "Mid & Small in London 2022" , organizzata da Virgilio IR e. L'operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT (quotato su Euronext Growth Milan) ha chiuso il 2021 con ricavi totali pari a 37 milioni di euro (23,4 milioni nel 2020) e un utile netto di 7,8 milioni di euro (3,4 milioni nel 2020).Archiviato un 2021 di crescita, la società si trova ad affrontare un 2022 complicato dal punto di vista macroeconomico e geopolitico. "C'è di tutto - ha spiegato - Abbiamo iniziato con il Covid, che comunque nel settore nostro non ha avuto un impatto ma anzi ha impresso un'accelerazione, ora abbiamo rischi geopolitici, un incremento di costi su vari settori (ad esempio il costo dell'energia elettrica), ma oggi. Siamo convinti che con l'uso di tecnologie, di cui noi siamo anche parte, il sistema si adatta a ogni ogni situazione e quindi siamo ottimisti"."La fibra e il network è tradizionalmente il pezzo forte dell'azienda. Continueremo su questo con anche, la nostra joint venture, ma a questo si affiancherà anche la cyber security e la, che è molto importante e molto sinergica col resto del business".Unidata diventerà società benefit "perché ci crediamo e pensiamo che, e lo deve mettere in pratica. Diventare una società benefit ci fa concentrare ancora di più. Nel nostro statuto vengono aggiunte delle cose che ci danno un commitment ancora maggiore e ci crediamo veramente".