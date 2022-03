AdR avanti con progetti SESAR all'aeroporto di Fiumicino

(Teleborsa) -, con l'obiettivo di rendere il trasporto aereo più efficiente, competitivo e sicuro, ed ha lanciato il, acronimo di "Single European Sky ATM Research", per la gestione del traffico ed il raggiungimento di questo obiettivo. In sostanza questo sistema punta ad abbattere costi, consumi, emissioni e tempi di percorrenza ed aumentare l’efficienza operativa per gli utenti attraverso la riduzione dei ritardi.che gestisce i due scali della Capitale,, per essere in prima linea nell’innovazione e nella tutela dell’ambiente. Grande il suo contributo al SESAR con, di cu 10 milioni finanziati dall'Unione Europea.Fra ivi sono:che comprende 16 control room e 110 postazioni di lavoro e rappresenta il centro vitale delle operations aeroportuali; i sistemi(AOP) e(NOP) che consentono un monitoraggio in tempo reale del sistema aeroportuale che "parla" con gli altri sistemi in Ue;(ASMGCS) sviluppato con l'ENAV per monitorare i velivoli e veicoli nelle aree di manovra e e lo stato delle operazioni in corso; il(VDGS) attivo da dicembre 2021 su 90 piazzole di sosta dell’aeroporto di Fiumicino per supportare il pilota nella fase di parcheggio dell'aereo nelle piazzole di sosta;(SWIM) che ha l'obiettivo di proteggere l'infrastruttura IT dell’aeroporto da eventuali attacchi di cybersecurity e garant9re maggiore efficienza e continuità delle operazioni aeroportuali.I vari progetti sono in differenti fasi di implementazione. In particolare: la sala APOC, i sistemi AOP, I VDGS e SWIM sono completati al 100%, l’ASMGCS è al 98% e l’integrazione tra i sistemi AOP e NOP è attualmente al 70%, questi ultimi sono entrambi previsti entro il 2022.