Air France-KLM, Smith sarà Ceo per aòòtri 5 anni, Rintel arriva alla guida di KLM

Air France-KLM

(Teleborsa) - Ilanticipatamente ildel Gruppo per, ossia fino all'Assemblea Generale convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2026, previsto per maggio 2027.Il Board ha anchela proposta del Consiglio di sorveglianza di KLM di nominare, in sostituzione di Pieter Elbers. EntreràMarjan Rintel è attualmente Ceo di NS, il principale operatore ferroviario nei Paesi Bassi. Prima di entrare neò gruppo ferroviario, nel 2014, aveva ricoperto diverse posizioni manageriali, operative e commerciali presso KLM e Air France-KLM. La sua vasta esperienza nel settore aereo, la sua profonda conoscenza del Gruppo e le sue doti di leadership - spiega una nota - hanno convinto il Bpasrd che fosse la persona giusta per continuare il lavoro iniziato da Pieter Elbers nel trasformare KLM in una delle principali compagnie aeree europee.