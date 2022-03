Andamento negativo per l'indice del settore telecomunicazioni (-1,02%), scambi negativi per Giglio Group

comparto telecomunicazioni in Italia

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

FTSE Italia Telecommunications

indice EURO STOXX Telecommunications

listino principale

Telecom Italia

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il, preannunciato dall'andamento debole dell'Ilha avviato la giornata a quota 10.240,9, in diminuzione dell'1,02%. Flessione controllata invece dell'che evidenzia una leggera diminuzione rispetto alla precedente chiusura a quota 292, dopo che ha esordito a 294.Nel, pressione su, che tratta con una perdita del 2,68%.