Asia in rosso. Tokyo sconta anche dato produzione

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Le borse asiatiche chiudono una seduta incerta, in scia alla debolezza di Wall Street ed al raffreddamento delle quotazioni petrolifere, dopo che è emerso un forte calo delle riserve strategiche USA. Anche la produzione giapponese è apparsa deludente ed ha pesato sul mercato., si muove sotto la parità il, che scende con uno scarto percentuale dello 0,46%; sulla stessa linea, perde terreno, che ritraccia dell'1,31%.Variazioni negative per(-1,05%); in moderato rialzo(+0,45%).Senza direzione(+0,03%); come pure, pressoché invariato(-0,13%).Modesto guadagno per l', che avanza di poco a +0,29%. La giornata del 30 marzo si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,08%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,09%.Il rendimento dell'tratta 0,22%, mentre il rendimento delè pari 2,81%.