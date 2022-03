Assiteca, crescono utili e ricavi nel semestre

Assiteca

(Teleborsa) - La relazione finanziaria semestrale consolidata al 31 dicembre 2021 dimostra, pari a euro 50,2 milioni, cresciuti del 7% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente.A fronte di un incremento dei ricavi di 3,4 milioni di euro, la crescita dei costi operativi è stata contenuta in 1,6 milioni di euro. Gli aumenti si concentrano sul costo del personale e sulle spese per servizi di promozione e consulenza derivanti dalla ripresa dell’attività commerciale.La conseguente crescita dell’ Ebitda si attesta al 14% (pari a euro 14,2 milioni contro euro 12,5 milioni) rispetto al semestre 2020/2021 con un rapporto sui ricavi netti (pari a euro 45,3 milioni) al 31,3% rispetto al 29,7% dello stesso precedente periodo.Il, pari a 10,8 milioni, segna una crescita del 18% rispetto al primo semestre 2020/2021 (euro 9,2 milioni).di Gruppo è pari a 7,1 milioni e segna una crescita del 27% rispetto al primo semestre 2020/2021.La, di 18,1 milioni, migliora di euro 6,4 milioni rispetto al 30 giugno 2021. Tale importo include i debiti per acquisizioni (euro 1,6 milioni) e il pagamento dei dividendi ordinari (euro 3,4 milioni). La totalità dell’indebitamento è a medio lungo termine.