Borse europee in rosso

(Teleborsa) -, che chiude gli scambi in calo, in accordo con gli altri mercati europei, che accusano perdite consistenti, fiaccate dallo stallo nei colloqui di pace in Ucraina, la corsa dell’inflazione e lo scontro sul gas.Sul mercato valutario, lieve calo dell', che scende a quota 1,11. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,63%. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 103,4 dollari per barile, con un ribasso del 4,09%.Sulla parità lo, che rimane a quota +150 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,04%.preda dei venditori, con un decremento dell'1,31%, si concentrano le vendite su, che soffre un calo dello 0,83%; vendite su, che registra un ribasso dell'1,21%. Sessione negativa per Piazza Affari, con ilche lascia sul parterre l'1,10%; sulla stessa linea, chiude in retromarcia il, che scivola a 27.297 punti.Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 2,07 miliardi di euro, in calo del 22,78%, rispetto ai 2,68 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 1,13 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,89 miliardi.di Milano, troviamo(+3,34%),(+3,23%),(+2,78%) e(+1,51%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,05%.Scende, con un ribasso del 5,56%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 4,28%.Crolla, con una flessione del 3,17%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,81%) e(+1,61%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -8,10%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,78%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,68%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,83%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:00:50: Produzione industriale, mensile (atteso 0,5%; preced. -0,8%)08:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 6,1%; preced. 10,4%)08:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,5%; preced. 2%)08:00: PIL, trimestrale (atteso 1%; preced. 1%)08:45: Prezzi consumo, mensile (atteso 1,3%; preced. 0,8%).