Comer, Palmieri: concentrati su integrazione Walterscheid, forte respiro in USA

(Teleborsa) - "Il 2021 è stato un anno impegnativo. Abbiamo chiuso a dicembre, che ci ha consentito di passare il miliardo di euro di fatturato. Inoltre, il gruppo tedesco Walterscheid era il nostro competitor principale nel settore Agri (sistemi di ingegneria destinati a macchine agricole, ndr). Questo ci ha consentito comunque di fare un anno importante e di fatto di comunque mantenere la marginalità a dei buoni livelli". Lo ha detto a Teleborsadi, a margine dell' Investor Conference "Mid & Small in London 2022" , organizzata da Virgilio IR eLa società - quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica per la- ha chiuso il 2021 con(come se l'acquisizione di Walterscheid Powertrain Group fosse avvenuta il 1° gennaio 2021) a 1,05 miliardi di euro: 563,4 milioni per Comer Industries (+42,2% rispetto all'anno prima) e 485,1 milioni per Walterscheid (+22,0% a/a).Il chief financial officer spiega che l'operazione di M&A "a livello geografico ci dà, in cui Walterscheid era molto forte, e sicuramente completa il mercato europeo, dando una maggiore rotondità al Core Europe. Chiudiamo l'anno con oltre 3.500 persone, di cui circa il 70% circa sono in Core Europe, il 15% negli Stati Uniti e il 15% in Far East".A una domanda su potenziali nuove operazioni di M&A, anche di dimensioni più contenuta, Palmieri ha risposto: ", che sta procedendo in maniera organica e naturale. Sicuramente l'occhio sul mercato c'è sempre".Il gruppo si trova a fare i conti con un 2022 complicato dal punto di vista macroeconomico e geopolitico, e quindi si mostra piuttosto cauto sull'outlook. "Comer Industries ha dichiarato un impatto relativamente limitato sulle vendite ine negli altri due paesi coinvolti nelle situazioni speciali di questo momento - spiega il manager - Abbiamo meno del 2% di fatturato,".