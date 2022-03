Digitouch, crescono ricavi e redditività nel 2021

Digitouch

(Teleborsa) -ha chiuso l'esercizio 2021 con undai 1.694 mila del 2020. Il Consiglio di Amministrazione di DigiTouch SpA propone di destinare l’utile di esercizio di Euro 301.266 a riserva straordinaria e la distribuzione di un dividendo di 0,02 Euro ad azione per complessivi 277.934 euro attingendo dalla riserva straordinaria.I Ricavi totali consolidati dell’esercizio 2021 del Gruppo DigiTouch sono pari a Euro 38.930 migliaia, in aumento del 16% rispetto al 2020. L'EBITDA Adjusted si attesta a 6.426 migliaia di euro, in miglioramento rispetto al 2020 (Euro 5.718 migliaia) e l'EBIT consolidato a 1.590 migliaia di euro, in aumento del 56% rispetto al 2020.La Posizione Finanziaria Netta pari a 3.100 migliaia di euro sconta l’acquisto anticipato a fine 2021 del 9% del capitale sociale di Purple Ocean per 2.000 migliaia euro.