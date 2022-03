Eventi e scadenze del 31 marzo 2022

Ala

Anima Holding

Aquafil

Ariston Holding

Assiteca

Autostrade Meridionali

Bff Bank

Blackberry

Casta Diva Group

Comer Industries

Cyberoo

Datrix

Digital Value

Digitouch

Digitouch

Edison R

Elica

Eukedos

Expert.Ai

Fnm

Gismondi 1754

H-Farm

Illimity Bank

Innovatec

Intek Group

Intercos

Labomar

Lucisano Media Group

Monnalisa

NVP

Omer

Planetel

Reti

Rosetti Marino

Societa' Editoriale Il Fatto

Spindox

Valsoia

Zignago Vetro

(Teleborsa) -Mid&Small in London 2022 - L'evento, organizzato da Virgilio IR, è dedicato alle società quotate alla Borsa di Milano, di piccola e media capitalizzazione, per presentare i risultati del 2021 e le prospettive future a investitori internazionali. Sarà l'occasione per le società quotate di effettuare meeting in remoto, in modalità one to one o in piccoli gruppiParlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetariParlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'EuroparlamentoBanca d'Italia - Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e territori; Posizione patrimoniale sull'estero dell'Italia; Debito estero dell'Italia; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Banche e istituzioni finanziarie: articolazione territoriale; Il bilancio della Banca d'ItaliaBanca d'Italia - Assemblea - Assemblea annuale Straordinaria e ordinaria dei Partecipanti al capitale della Banca d'ItaliaConvegno "La Corte dei conti al servizio del Paese per una ripresa economica equa ed efficiente" - Al convegno, che si svolge alla Luiss “Guido Carli” organizzato dal Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche “V. Bachelet” dell'ateneo e dall'Associazione magistrati della Corte dei conti, ci saranno due tavole rotonde con i vertici della magistratura ordinaria, contabile, amministrativa, tributaria, militare e dell'avvocatura generale dello StatOPEC - 27° Vertice OPEC Plus in videoconferenza10.00 - Conferenza stampa: Relazione Ministro Giovannini su avanzamento PNRR - Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims), Enrico Giovannini, terrà una conferenza stampa online per presentare la Relazione aggiornata sullo stato di avanzamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e fare il punto sui target e gli obiettivi raggiunti dal Mims e sulle prospettive future della fase di attuazione. Il Ministro presenterà inoltre il Rapporto sul Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare14.30 - Cernobbio in Villa d’Este - Presentazione del Rapporto della Community Cashless Society 2022 - La presentazione del Rapporto intitolato "Verso un'Italia cashless: le opportunità del PNRR e i trend innovativi nel mondo dei pagamenti" si terrà in formato phygital, a Cernobbio in Villa d'Este e prevede la presentazione in anteprima del Rapporto e discussioni tematiche che coinvolgono primari attori europei e italiani delle istituzioni, della pubblica amministrazione, del mondo bancario e dell'economiaTesoro - Regolamento BOT- CDA: Bilancio- Assemblea: Assemblea ordinaria- Appuntamento: Mid & Small in London- Appuntamento: Mid & Small in London- CDA: Relazione semestrale- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Progetto di bilancio d’esercizio e Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- Appuntamento: Mid & Small in London- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Preconsuntivo bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2021- Appuntamento: Webcast per presentare i risultati del FY 2021 con il Presidente Esecutivo, Simone Ranucci Brandimarte. Interverranno Virginia Scardia, CFO e Francesca Pietrocarlo,, nvestor Relations Team- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Mid & Small in London- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Mid & Small in London- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Mid & Small in London- Appuntamento: Mid & Small in London- CDA: Bilancio- Appuntamento: Mid & Small in London- Appuntamento: Mid & Small in London- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2021- CDA: Bilancio- Appuntamento: Mid & Small in London- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Mid & Small in London- Appuntamento: Mid & Small in LondonFIRR - Versamento annuale del contributo FIRR per le aziende.Cassa Nazionale Dottori Commercialisti - Scadenza seconda rata delle eccedenze 2021.Esclusivamente per coloro che hanno scelto la rateizzazione in fase di adesione al servizio PCE 2021Libro unico del lavoro - Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro del mese precedente.Tasse Automobilistiche - E’ l’ultimo giorno per il pagamento della tassa automobilistica di tutti gli autoveicoli con bollo scadente nel mese di febbraio 2022 e per le auto immatricolate negli ultimi 10 gg. del mese di febbraio 2022.Imposta di Registro - Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01-03-2022.UniEmens - Invio telematico della denuncia mensile UNI-EMENS delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese precedente ai lavoratori dipendenti e assimilati.