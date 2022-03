Farmaè azzera perdita nel 2021 e punta su crescita anche con M&A

Farmaè

(Teleborsa) -, società che si occupa di bellezza e wellness, quotata sul mercato Euronext Growth Milan ha chiuso l'esercizio 2021 con undi euro, ma in miglioramento rispetto ala perdita di 1 milione di euro accusata nel 2020."Il 2021 è stato un anno eccezionale per i risultati raggiunti ed è proprio da questi numeri, presentati oggi al mercato, che desideriamo partire per pianificare il futuro della nostra Società", sottolinea l'Ad, preannunciando "un’ulteriore crescita dimensionale, attraverso lo sviluppo delle linee organiche e anche per linee esterne attraverso operazioni di acquisizione"., pari a 82,5 milioni di euro, sono inrispetto ai 64,1 milioni di euro del 2020 grazie a un andamento positivo di tutte le linee commerciali.consolidato si attesta arispetto agli 0,6 milioni di euro del 2020.negativa per 14,1 milioni di Euro rispetto ai negativi 3,3 milioni di Euro del 31 dicembre 2020.