Generali, Del Vecchio conferma sostegno a Piano Caltagirone

Generali

Mediobanca

(Teleborsa) - Imprenditori conto i salotti della della finanza: losaràdel 29 aprile con il supporto concesso da Leonardo Del Vecchio a Francesco Gaetano Caltagirone, che ha schierato l'accoppiata Cirinà-Costamagna contro l'attuale Board guidato da Philippe Donnet e sostenuto daLa, peraltro già scontata, è stata formalizzata ieri in una intervista a Bloomberg News del fondatore di Luxottica, il quale ha affermato che ilche non guarda solo ai dividendi ma anche alla necessità di crescita della compagnia". Un Piano che consentirà diattraverso unache - ha affermato Del Vecchio - "spero di vedere nel futuro".L'imprenditore marchigiano dovrebbe avere al momento una partecipazione attorno all'8%, ma a seguito dello scioglimento die legati da Crt, che detiene l'1,7%, potrebbe salire sino al 10% di Generali, in aggiunta al 9,5 attualmente in mano a Caltagirone. L'altro schieramento che fa capo a Mediobanca detiene il17,2% ma con un 4,4% ottenuto tramite prestito titoli."Sono della vecchia scuola che pensa che glile proprie risorse", ha sottolineato Del Vecchio, aggiungendo di aver "scoperto di recente che lepossono essere presesolo per votare all’assemblea" e che questa pratica potrebbe avere "per la nostra economia".Tornando al Piano Caltagirone,, che definisce "ben equilibrata" e di "competenza elevata" e, a proposito di Cirinà, ha sottolineato che ha "una perfetta comprensione di come Generali funziona e radici profonde a Trieste dove è nato e che rappresenta il cuore pulsante del settore assicurativo in questo Paese".