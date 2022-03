Il settore utility italiano è in territorio positivo (+0,86%), andamento rialzista per algoWatt

comparto utility in Italia

indice Utilities dell'Area Euro

FTSE Italia Utilities

indice EURO STOXX Utilities

grande capitalizzazione

Terna

A2A

Enel

listino milanese

ERG

bassa capitalizzazione

Ambienthesis

Edison R

(Teleborsa) - Scambi al rialzo per il, che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dall'Ilha aperto a 35.406,6, in crescita di 305,6 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono cautamente positivo a quota 366, dopo aver avviato la seduta a 364.Tra le azioni italiane adell'indice utility, si muove in avanti, che sta portando a casa un modesto +1,19%.Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,94%.avanza dello 0,89%.Tra le medie imprese quotate sul, modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,6%.Tra i titoli adel comparto utility, allunga timidamente il passo, che tratta con un modesto progresso dell'1,50%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dell'1,37%.