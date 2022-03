illimity, Mele: iniziative tech diversificano ricavi e rinsaldano rapporti con clienti

illimity

(Teleborsa) - "Il 2021 si è chiuso con risultati molto positivi: abbiamo registrato una crescita molto importante del 25% dei nostri impieghi e utili netti per 66 milioni . Siamo convinti che. Dal punto di vista del credito alle piccole medie imprese vediamo una domanda molto importante e crescente, in un percorso virtuoso che ha caratterizzato gli ultimi due anni". Lo ha detto a Teleborsae Head of Central Function di, a margine dell' Investor Conference "Mid & Small in London 2022" , organizzata da Virgilio IR e. "Per quanto riguarda il, nella situazione attuale post pandemica il montante che vediamo nei bilanci delle banche, a livello di Stage 2 e in uscita dalle moratorie, creerà delle, che sono ancora più importanti per una banca specializzata nel credito degli UTP e delle ristrutturazioni", ha aggiunto il CFO del gruppo bancario fondato da Corrado Passera e quotato su Euronext STAR Milan."A queste iniziative, che sono il core della banca, si affiancano nel 2022 duee che si affiancano all'investimento in Hype - ha spiegato Mele - La prima è, che è un digital store dedicato alle piccole medie imprese in cui fornire un pacchetto completo di prodotti e servizi digitali di credito. Siamo convintie abbiamo aspettative di crescita molto forti; ovviamente il 2022 è il primo anno , ma ci aspettiamo circa 4 miliardi di volumi in arco piano e una redditività fin da subito"."Settimana prossima poi, che è un'iniziativa che si va a saldare con un'attività che è presente nei nostri libri ed è un'attività di remarketing degli attivi che derivano da procedure esecutive - ha detto il manager della banca - Nel 2020 abbiamo acquistato IT Auction, una società che è già redditizia e si occupa dell'attività relativa alle procedure. Il nostro obiettivo con il lancio di(il nome della proptech, ndr) il prossimo 5 aprile è di".Entrambe queste iniziative "sono segmenti assolutamente in linea col nostro business model e con i nostri mercati core. Producono commissioni, quindi, e ci permettono di rinsaldare ulteriormente i rapporti con i nostri clienti".La banca non è troppo preoccupata per le conseguenze del difficile contesto macroeconomico e geopolitico del 2022. "Noi siamo stati sempre molto prudenti nella valutazione creditizia e illimity ha una storia breve ma molto solida in termini di qualità dell'attivo - ha detto Mele - Evidentemente. Al momento non abbiamo nessuna esposizione diretta nei confronti di questi mercati e abbiamo analizzato uno a uno le posizioni che abbiamo con i nostri clienti e con loro monitoriamo la situazione, ma non vediamo grandi preoccupazioni perché abbiamo aziende che hanno grande potenziale".