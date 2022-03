Istat: occupazione è tornata a crescere, contratti a termine al top da 1977

(Teleborsa) - Dopo due mesi di sostanziale stabilità,, riprendendo il trend in crescita che aveva caratterizzato il 2021. Lo conferma l'ultimo report dell'Istat sul mercato del lavoro, che segnala un aumento dell’occupazioneche coinvolge uomini, donne, dipendenti a termine, autonomi e under50.Il(+0,3 punti rispetto a gennaio), attestandosi suie risultando in aumento di 0,6 punti risultando ai massimi storici e in aumento di 0,6 punti rispetto ai livelli pre-pandemia (febbraio 2020). Su anno gli occupati sono aumentati del 3,5% (+777mila unità rispetto a febbraio 2021), mentre rispetto a gennaio 2021, si registrano quasi 850 mila occupati in più, in maggioranzacon una stima che sfiora iIl numero dia febbraio, con l’unica eccezione dei 25-34enni. Ilnel complesso (-0,1 punti) e al 24,2% tra i giovani (-0,6 punti). In calo il numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni (-0,6%, pari a -79mila unità), che porta il(-0,2 punti). Anche rispetto a febbraio 2021, diminuisce sia il numero di persone in cerca di lavoro (-15%, pari a -375mila unità), sia l’ammontare degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-5,3%, pari a -723mila).Confrontando il trimestre dicembre 2021-febbraio 2022 con quello precedente (settembre-novembre 2021), il livello di occupazione è più elevato dello 0,4%, per un totale di 100mila occupati in più. La crescita dell’occupazione registrata nel confronto trimestrale si associa alla diminuzione delle persone in cerca di lavoro (-4,3%, pari a -98mila unità) e degli inattivi (-0,7%, pari a -87mila unità).