ITA tre mesi per la privatizzazione

(Teleborsa) - Ventiquattro ore dopo le, al termine dell'approvazione della relazione di bilancio, il presidenteha fatto capire che si è trattato di un passo programmato per consentire didella compagnia aerea.Tra gli addetti ai lavori e le rappresentanze sindacali restano i dubbi sulle modalità che hanno portato allo snellimento del consiglio di amministrazione, che di fatto regge su un triumvirato in attesa di inglobare i rappresentanti dei soggetti che hanno presentato offerte di partecipazione.Mentre latra i più elevati, intorno al 97%, dopo cinque mesi e mezzo dall'inizio delle attività ITA si ritrova in capo allo stesso, all'e alla sola consigliera superstite. Gli advisor, che potrebbero essere stati il motivo dell'uscita anticipata dei sei consiglieri, dovranno esaminare le tre offerte giunte, sia sotto l'(all'esame di Equita),(affidato alla valutazione di Gianni & Origoni).Il Governo vorrebbe che l'iter del processo di privatizzazione si concludesse entro il prossimo mese di giugno. In corsa, com'è noto, la proposta di, la cordata commercialecon l'offerta sostenuta dal fondo americano, e infine I. Intanto, va aggiunto che proprio nell'ultima seduta del CdA ITA si è deciso di acquisire 4 aeromobili A220, operazione che rientra nel programma di espansione della flotta, che dovrebbe crescere di 24 aeromobile entro il 2022.