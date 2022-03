L'inflazione galoppa: si porta al 6,7% massimo anni '90

(Teleborsa) -come nel resto delle mondo e segna a marzo il. E' quanto segnala l'Istat, che ha pubblicato oggi le stime preliminari, rilevando un aumento dell’1,2% su base mensile e del 6,7% su base annua (da +5,7% del mese precedente)., con i prezzi deiche accelerano da +45,9% di febbraio a +52,9%, in particolare quelli della componente non regolamentata (da +31,3% a +38,7%), e, in misura minore, ai prezzi dei Beni alimentari lavorati (da +3,1% a +4,0%) e non lavorati (da +6,9% a +8,0%) e dei Beni durevoli (da +1,2% a +1,9%)., al netto degli energetici e degli alimentari freschi,e quella al netto dei soli beni energetici si porta da +2,1% a +2,5%.Su base annua accelerano in misura ampia i prezzi dei(da +8,6% a +10,2%), mentre quelli deirimangono stabili (+1,8%); si allarga quindi il differenziale inflazionistico negativo tra questi ultimi e i prezzi dei beni (da -6,8 punti percentuali di febbraio a -8,4). Accelerano sia i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona (da +4,1% a +5%) sia quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto (da +5,3% a +6,9%).per l’indice generale e a +1,6% per la componente di fondo.dei prezzi al consumo (IPCA) invecesu base mensile, prevalentemente per effetto della fine dei saldi invernali, di cui il NIC non tiene conto, e del 7% su base annua (da +6,2% di febbraio).