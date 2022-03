Lavoro, Sacconi: "Sfida è investire sull'attività delle persone piuttosto che sulla loro passività"

(Teleborsa) - "Vogliamo commemorare il Marco Biagi vivo, cioè la persona che non solo va onorata per il sacrificio consapevole, ma che occorre anche riscoprire. Viviamo un periodo di insicurezze che si ripercuotono inevitabilmente sul mondo del lavoro, in tal senso, abbiamo bisogno di chi ci disse di non affidarci esclusivamente alle tutele difensive del '900. Il mercato del lavoro sta mutando a tal punto che oggi si stanno esaurendo anche gli strumenti tradizionali. Pertanto, è più che mai attuale l'insegnamento di Marco Biagi, fondato su flessibilità e prossimità del mercato del lavoro". È quanto ha affermato, in occasione delper riscoprire, in un mondo del lavoro in continuo mutamento, l'attualità dell'insegnamento di Marco Biagi, il giuslavorista, consulente del ministero del Lavoro, ucciso dalle Nuove Brigate Rosse il 19 marzo del 2002."Marco Biagi è stato accusato purtroppo da molti – quei molti che organizzarono la campagna d'odio nel cui contesto fu assassinato – di essere il protagonista della precarizzazione del lavoro. Paradossalmente Marco è, invece, colui che evidenzia come il mercato del lavoro e la società stiano cambiando, le economie si stiano trasformando, e come, quindi, la durata di vita un'impresa e di un posto di lavoro siano destinate sempre più a ridursi per ragioni oggettive e inevitabili. In tale scenario, quindi, le tutele dei lavoratori devono cambiare e devono essere tali da rendere una persona sempre in grado di transitare a un altro mestiere, a un'altra capacità, in modo da essere sempre occupato. Questo elementare messaggio, verissimo ancora oggi, fu, invece, interpretato strumentalmente come volontà di precarizzare la vita delle persone"."La precarietà non può essere abolita. Non possiamo abolire la realtà, sarebbe come fare una norma che abolisce la morte. La precarietà, come l'instabilità, è un elemento del nostro tempo ma noi dobbiamo assorbire i danni che può generare sulla vita delle persone trasformandola in opportunità. L'unico modo per contrastarla è trasformarla nell'opportunità di una vita sempre inclusa nel mercato del lavoro, nei sistemi di sicurezza sociale. Una vita per certi versi forse meno noiosa di quella del passato, con più opportunità e con migliore possibilità per ciascuna persona di esprimere il proprio potenziale"."La sfida fondamentale è sempre quella di investire nelle capacità delle persone, di garantire alle persone accesso perpetuo a opportunità di apprendimento, di integrazione, conoscenza teorica e pratica. Dobbiamo investire molto di più sull'attività delle persone piuttosto che sulla loro passività. Certo il reddito va sostenuto in alcuni momenti ma devono questi sostegni devono essere funzionali al ritorno nella vita attiva".