Porsche amplia offerta di soluzioni di ricarica grazie all'interoperabilità con Enel X Way

(Teleborsa) - Per i clientisarà ancora più facile ricaricare la propriain viaggio: grazie allasiglata con, la nuova global business line di Enel dedicata alla mobilità elettrica, i clienti della Casa di Stoccarda potranno ricaricare i propri modelli elettrici presso i 15mila punti di ricarica di Enel X Way diffusi in tutta la Penisola, attraverso il servizio Porsche Charging Service. I clienti avranno a disposizione tutta la gamma di soluzioni di ricarica di Enel X Way: caricatori quick da 22kW, fast fino a 100 kW e HPC (High Power Charging) fino a 300 kW che consentono ad esempio di ricaricare una Porsche Taycan dal 5% all’80% in circa 20 minuti.“La partnership con Porsche è un’altra dimostrazione di quanto le case automobilistiche stiano puntando sulla rapida crescita della mobilità elettrica che passa necessariamente anche attraverso accordi tra i più importanti attori della transizione”, commenta, CEO di Enel X Way “Enel X Way, la neonata in casa Enel, offrirà ai clienti Porsche la possibilità di accedere a un numero ancora più elevato di infrastrutture di ricarica in tutto il Paese, compresa la rete di caricatori ultrafast, i più veloci e tecnologicamente avanzati sul mercato che stiamo ampliando grazie alla sinergia creata con il Gruppo Volkswagen ”“La costruzione di un'infrastruttura di ricarica a misura di cliente è la chiave per ottenere un successo a lungo termine per l'elettromobilità” - commenta, Amministratore Delegato di Porsche Italia. “La collaborazione con Enel X Way era il tassello mancante all’interno del nostro piano nazionale di sviluppo della mobilità elettrica a marchio Porsche”.L’prevede che tutte le funzioni, comprese la ricerca delle stazioni di Enel X Way, la prenotazione e l’avvio delle operazioni di ricarica, siano integrate all’interno della nuova app(disponibile per sistema operativo iOS o Android). Tutte le stazioni di ricarica di Enel X Way erogano energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili. La funzione Plug & Charge, disponibile su tutte le Porsche Taycan, consente inoltre una comoda ricarica e pagamenti senza bisogno di carte o app. Inserendo il, la Taycan stabilisce una comunicazione crittografata con la stazione di ricarica compatibile Plug & Charge e avvia automaticamente la ricarica.