Prevalgono le vendite a Piazza Affari e tra le altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Saipem

Generali Assicurazioni

Terna

A2A

Telecom Italia

Nexi

Iveco Group

Fineco

B.F

Safilo

Intercos

Cattolica Assicurazioni

Tinexta

Credem

OVS

Seco

(Teleborsa) -, che ha girato in rosso dopo un esordio migliore. A pesare sui mercati concorrono le incertezze per laed alcuni dati economici come quelli sull, che si conferma ovunqueSeduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,34%. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,44%. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 102,2 dollari per barile, in netto calo del 5,22%.Invariato lo, che si posiziona a +149 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,09%.piatta, che tiene la parità, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e tentenna, che cede lo 0,33%.Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,23%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 27.553 punti.Leggermente negativo il(-0,56%); come pure, in lieve ribasso il(-0,66%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,68%) e(+2,53%), quest'ultima di riflesso all'interesse scatenato dalla battaglia per la guida del Leone.Nel settore energia in luce(+1,22%) e(+0,91%).La peggiore è, che cede il 3,07% di riflesso ai rumors della stampa internazionale sull'offerta di KKR.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,69%.Seduta negativa per, che scende del 2,30%.Sensibili perdite per, in calo del 2,18%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,39%),(+1,34%),(+1,32%) e(+0,99%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,51%.In apnea, che arretra del 2,43%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,42%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,14%.