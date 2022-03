Segno meno per il settore servizi per la finanza a Piazza Affari (-0,80%), calo per Tinexta

comparto dei servizi finanziari in Italia

comparto servizi per la finanza europeo

FTSE Italia Financial Services

indice EURO STOXX Financial Services

Azimut

Banca Mediolanum

Ftse MidCap

Tinexta

Anima Holding

Italmobiliare

(Teleborsa) - Calo per ilche segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione delIlscivola a quota 110.204,7 di 891,2 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento fiacco per l'che si mostra in leggero calo sulla chiusura precedente a quota 549, dopo che in principio era 553.Tra ledi Piazza Affari dell'indice servizi finanziari, giornata incolore per, che mostra una variazione percentuale negativa dell'1,07% rispetto alla seduta precedente.Piccola perdita per, che scambia con un -0,94%.Tra le azioni del, retrocede, con un ribasso del 2,37%.Tentenna, che cede l'1,44%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,18%.