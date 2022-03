Sito Agenzia Entrate in tilt, De Lise (Ungdcec): "Danno grave per commercialisti e imprenditori"

(Teleborsa) - "ilimpedendoci di fatto di lavorare. Avremmo dovuto far partire, comee quella per l’accesso alE invece non è stato possibile farlo. Se aggiungiamo i continui crash del portale delle Vendite Pubbliche o del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria Sigit, il quadro è completo".Lo afferma, presidente dell’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili sottolineando che "il problema riguarda lo Stato, ma colpisce soltanto le imprese e i professionisti, alle prese con rischi e responsabilità alle quali mai avrebbero dovuto essere sottoposti., per il quale pretendiamo un’assunzione di responsabilità, e la garanzia di poter, consigliere nazionale Ungdcec, rimarca:la tecnologia dovrebbe giocare a favore della professione, e l’Amministrazione Pubblica dovrebbe garantirne il suo funzionamento. La differenza è che i professionisti che sbagliano incorrono in sanzioni e responsabilità anche penali, senza contare le possibili conseguenze rispetto all’Ordine di appartenenza".“Il problema – sottolinea, consigliere nazionale Ungdcec – è che il rischio di un mancato adempimento a causa dei continui crash del sistema ricade solo sul professionista incaricato. Quanto vale il tempo il tempo perso nell’attesa del click giusto? A quanto ammonta il danno arrecato, ad esempio, sulla mancata possibilità di partecipare ad un’asta immobiliare; o su una mancata notifica di un ricorso tributario? La responsabilità alla fine ricadrà solo sul