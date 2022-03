UGL, Capone: "Attualizzare metodo Biagi per riportare il Paese all'avanguardia nel mondo del lavoro"

(Teleborsa) - "Marco Biagi aveva intuito che per rispondere alle radicali trasformazioni in corso nel mondo del lavoro e dare tutela e diritti alle nuove tipologie di occupazione è fondamentale garantire maggiore flessibilità. La sua visione espressa nel Libro Bianco era incentrata sulla riforma delle politiche attive e sull'attuazione di programmi di formazione, presupposto essenziale per rilanciare l'occupazione. Biagi era un sostenitore del dialogo fra tutte le parti sociali, un elemento imprescindibile per rimettere al centro la dignità del lavoratore. Il pensiero di Biagi offre molti spunti al dibattito attuale, penso in particolare alla necessità di rafforzare e difendere la contrattazione collettiva dai tentativi volti ad indebolirla attraverso leggi calate dall'alto a danno dei lavoratori". È quanto ha affermatoin occasione del convegno "Dalla riforma Biagi ai nuovi lavori". L'incontro è stato organizzato dal sindacato oggi a Roma, presso Palazzo Wedekind, per riscoprire, in un mondo del lavoro in continuo mutamento, l'attualità dell'insegnamento di Marco Biagi a vent'anni dall'assassinio del giuslavorista, consulente del ministero del Lavoro, ucciso dalle Nuove Brigate Rosse il 19 marzo del 2002."La contrattazione collettiva in Italia ha una tradizione ultracentenaria. Andrebbe mantenuta per quella che è nel contratto collettivo nazionale che dovrebbe, però, essere modificato nel suo quadro di insieme. Noi crediamo nella partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese e questo è un elemento di democrazia economica che prevede un contratto collettivo forte, che delinea il perimetro, e all'interno del quale sono disegnati precisamente i diritti inviolabili, innegoziabili. È necessaria, poi, l'organizzazione sul contratto di secondo livello, il contratto collettivo aziendale nel quale ogni azienda, e ogni gruppo di lavoratori rappresentati all'interno di quel contratto, possano esprimere il massimo per favorire la capacità produttiva, e quindi la crescita dell'azienda, e per favorire la crescita personale dei lavoratori anche in termini economici. Nel modello di partecipazione alla gestione delle imprese è, infatti, previsto che il plusvalore retribuisca il capitale ma anche i lavoratori"."Andrebbe attualizzato soprattutto il metodo. Era un metodo assolutamente funzionante: analisi dei problemi e ricerca di soluzioni non convenzionali. Biagi ha pagato con la vita un atteggiamento anche di isolamento che ha avuto da parte del Paese. Questo perché Biagi ha dato soluzioni nuove a problemi che si stavano presentando e che erano di natura diversa rispetto a quelli ottocenteschi e novecenteschi dell'inizio del secolo. Il superamento di quei limiti e di quelle ideologie oggi deve essere recuperato per portare il Paese nuovamente all'avanguardia nel mondo del lavoro".