Alla deriva la Borsa americana

(Teleborsa) - Giornata nera per la Borsa di New York, che affonda con una discesa dell'1,56%; sulla stessa linea, l'ha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta a 4.530 punti.In forte calo il(-1,55%); sulla stessa linea, pesante l'(-1,65%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-2,32%),(-2,01%) e(-1,95%).In questaper la Borsa di New York, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.Le più forti vendite si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,67%.scende del 3,64%.Calo deciso per, che segna un -3%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,96%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,59%),(+1,88%),(+1,76%) e(+1,73%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -8,34%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento dell'8,29%.Pessima performance per, che registra un ribasso dell'8,02%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,89%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Tasso disoccupazione (atteso 3,7%; preced. 3,8%)14:30: Variazione occupati (atteso 475K unità; preced. 678K unità)15:45: PMI manifatturiero (atteso 58,5 punti; preced. 57,3 punti)16:00: ISM manifatturiero (atteso 58,6 punti; preced. 58,6 punti).