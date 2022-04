Autostrada A3 cambia gestione: affidata alla Salerno Pompei Napoli SpA

(Teleborsa) -- Napoli-Pompei-Salerno è trasferita alla società “Salerno Pompei Napoli S.p.A.", grazie alla sottoscrizione delLaè stata assegnata con regolare, che si è protratta nel tempo a causa del susseguirsi diattivati dai concorrenti. Il concessionario si è impegnato a, confermando i rapporti contrattuali in essere, compresi quelli relativi al, che non subiranno quindi alcuna variazione.La nuova Convenzione ha unae prevede la realizzazione didi euro, un, il riconoscimento di unain linea con le indicazioni dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti. Il programma degli investimenti include l’adeguamento dei viadotti autostradali, la progressiva sostituzione delle barriere di primo impianto e l’ammodernamento degli impianti.È previsto undell’importo complessivo dia carico del concessionario non ribaltato in tariffa.