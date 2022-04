Banche, vigilanza Ue vede rischi non immediati da conflitto Ucraina

(Teleborsa) - L'invasione della Russia inrappresenta unaalladella UE e dell'Area Euro, ma comporterà. Lo afferma l', European Banking Authority nel report "Risk Dashboard" relativo al 4° trimestre.Per la vigilanza europea, infatti, leverso la(complessivamente attorno ai 90 miliardi) sonoin alcuni paesi come Francia (27,5 miliardi), Austria (21,5 miliardi) ed Italia (21,9 miliardi), ma glipotrebbero esseredal punto di vista della stabilità finanziaria.viene consideratopoiché rappresentadelle banche e, anche considerando i Paesi più esposti, la percentuale non supera il 2%, eccetto che per l'Ungheria e l'Austria. L'EBA stima però anchedalledelle banche, dalladelle materie prime, dall'andamento deie dai rischi legati aiIntanto, il report conferma che, alla fine del, il comparto bancario europeo manteneva(CET1 ratio in media al 15,4%), unadel periodo pre-pandemia (ROE al 7,3%) ed una(NPL ratio al 2%), anche se preoccupava l'impatto della fine delle moratorie sui prestiti causa Covid.