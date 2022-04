BasicNet acquisisce il 100% di K-Way France

BasicNet

(Teleborsa) - K-Way ha sottoscritto l’accordo per l’acquisto dell’intero capitale sociale di K-Way France, società licenziataria del marchio K-Way® in Francia e operante sul territorio tramite una rete di negozi monomarca, diretti e in franchising, e una distribuzione a selezionati negozimultimarca.Lo fa sapere con una notaaggiungendo che nel 2021 la società francese ha registrato ricavi per oltre 27 milioni di Euro e ha chiuso l’esercizio con un risultato netto di 6,4 milioni di Euro, un patrimonio netto di 11,8 milioni di Euro e una posizionefinanziaria netta positiva di 6,7 milioni di Euro.. La componente fissa da corrispondere al closing, previsto entro fine aprile 2022, è pari a 19,8 milioni di Euro. La componente variabile (earn-out) sarà determinata come quota parte degli utili netti realizzati da K-Way France nel periodo 2022-2025 e sarà corrisposta a scadenze prestabilite tra il 2023 e il 2026.Il costo complessivo della partecipazione è preliminarmente stimato in circa 33 milioni di Euro.L’impegno finanziario che deriva dall’acquisizione sarà sostenuto dalla disponibilità delle linee di credito già in essere, nonché dalla prevedibile generazione di cassa del Gruppo BasicNet.