Borse europee prudenti. L'inflazione tiene sotto scacco la BCE

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il. Sullo sfondo restano tuttavia leche non lasciano intravvedere progressi concreti nei negoziati di pace.L'attenzione degli investitori è ancora catalizzata dall’i. Oggi si conoscerà la situazione dei prezzi relativo all’Eurozona per il mese di marzo.. Il tasso d'inflazione principale per l'Eurozona sarà probabilmente ben al di sopra del 7% e l'inflazione core (ex cibo ed energia) supererà il 3% - afferma-. La BCE sta ancora perseguendo gli acquisti di asset e il tasso di deposito rimane a -0,50% - una. I tassi d'inflazione dovrebbero raggiungere il picco in aprile, mese in cui il consiglio direttivo della BCE si riunirà di nuovo per discutere la politica monetaria.".Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,107. Lieve calo dell', che scende a 1.930,3 dollari l'oncia. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 99,18 dollari per barile, in forte calo dell'1,10%, grazie al ricorso alle riserve strategiche USA.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +151 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,11%.composta, che cresce di un modesto +0,28%, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,44%; resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,43%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,67%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 27.480 punti.di Milano, troviamo(+2,50%) in vista della record date del 14 aprile per l'assemblea dove si decideranno i futuri vertici. Bene inoltre(+2,32%) e(+2,26%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su-3,57% con le indiscrezioni di stampa che rendono meno probabile il concretizzarsi dell'offerta del fondo KKR sul Gruppo telefonico.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,89%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,03%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,63%.di Milano,(+4,80%),(+3,05%),(+2,59%) e(+2,54%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,67%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,91%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,32%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,98%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:00:50: Indice Tankan, trimestrale (atteso 12 punti; preced. 17 punti)01:30: PMI manifatturiero (atteso 53,2 punti; preced. 52,7 punti)02:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 50 punti; preced. 50,4 punti)10:00: PMI manifatturiero (atteso 57 punti; preced. 58,2 punti)11:00: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,9%).