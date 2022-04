Covid: 74.350 positivi, 154 le vittime nelle ultime 24 ore

(Teleborsa) - Sono, secondo i dati del ministero della Salute, mentre ieri erano stati 73.195.Le vittime sono invece 154, in calo rispetto alle 159 di ieri. Sono 514.823 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 486.813. Il tasso di positività è al 14,4%, in calo rispetto al 15% di ieri. Sono 476 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 8 in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 47. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.981, ovvero 83 in più rispetto a ieri.Sono 1.271.487 le, 5.557 in meno nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 14.719.394 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 159.537. I dimessi e i guariti sono 13.288.370, con un incremento di 82.443 rispetto a ieri.E' in: 836 ogni 100.000 abitanti (25/03/2022 -31/03/2022) contro 848 ogni 100.000 abitanti della settimana precedente. Nel periodo 9 - 22 marzo 2022, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato invece pari a 1,24 (range 1,14 - 1,31), in aumento rispetto alla settimana precedente (quando è stato pari a 1,12) e con un range che supera la soglia epidemica anche nel limite inferiore, a livelli mai così alti dalla fine di dicembre.