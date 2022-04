Debole Tokyo. Misto il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Chiude in frazionale ribasso la borsa di, seguendo la scia negativa disegnata dai mercati azionari americani, con gli investitori che guardano alle possibili ripercussioni dal conflitto in Ucraina nel lungo termine sotto il profilo delle forniture energetiche.L'indice giapponeselascia sul parterre lo 0,35%, mentre, al contrario, performance positiva per, che continua la giornata in aumento dell'1,03% rispetto alla chiusura della seduta precedente.Variazioni negative per(-0,9%); sulla stessa tendenza, in frazionale calo(-0,63%).In moderato rialzo(+0,41%); senza direzione(-0,05%).Piccolo passo in avanti per l', che sta portando a casa un misero +0,59%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,18%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento dell'scambia 0,21%, mentre il rendimento per ilè pari 2,81%.Tra i datisui mercati asiatici:00:50: Indice Tankan, trimestrale (atteso 12 punti; preced. 17 punti)01:30: PMI manifatturiero (atteso 53,2 punti; preced. 52,7 punti)02:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 50 punti; preced. 50,4 punti).