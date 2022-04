Elica, Cocci: focalizzati su M&A, c'è bisogno di crescere rapidamente in USA

Elica

Mediobanca





(Teleborsa) - "Il 2021 è stato un anno molto importante e nel quale abbiamo battuto tutti i record: il fatturato è stato di 540 milioni di euro, con una crescita del 20%, e abbiamo fatto un margine operativo doppio rispetto all'anno precedente; inoltre, abbiamo dimezzato la nostra posizione finanziaria netta e soprattutto abbiamonel corso dei prossimi due-tre anni". Lo ha detto a Teleborsadi, a margine dell' Investor Conference "Mid & Small in London 2022" , organizzata da Virgilio IR e"Ilper due motivi principali", ha affermato il numero uno della società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di cappe e piani aspiranti da cucina. "Da una parte il costo delle materie prime, l'inflazione, il costo dell'energia, che ci impone di continuare ad essere efficaci nella gestione dei prezzi, nella gestione del mix, nella gestione del prodotto e dei rapporti con i nostri clienti - ha spiegato - Dall'altra parte un problema internazionale: i colli di bottiglia a livello di supply chain, per i quali siamo ben organizzati e che ci ha consentito lo scorso anno di essere i più bravi e quindi di guadagnare quote di mercato. Dobbiamo continuare a tenerli sotto controllo perché oggi come oggia chi non è così bravo".Con riguardo all'outlook per quest'anno, ha spiegato: "Abbiamo dato, e confermiamo nonostante uno scenario geopolitico in peggioramento, una stima di crescita organica di circa il 6%.. Quest'ultimo l'anno scorso anno è cresciuto del 20%, +40% se contiamo anche l'effetto dell'acquisizione, che ha completato la nostra offerta prodotti e ci ha dato la leadership in Europa nel settore specifico. Soprattutto ci ha dato quellain quel segmento, per cogliere tutto il plus che arriverà dalla transizione energetica e dal supporto che arriva dal PNRR"."Stiamo crescendo molto bene anche quest'anno - ha spiegato Cocci - Abbiamo ottenuto l'omologazione per l'utilizzo al 100% della miscela idrogeno all'interno dei nostri motori blowers, che da una parte ci fa arrivare primi in qualcosa che sarà fondamentale per gli sviluppi nel prossimo futuro, ma anche a livello di value proposition ci restituisce molto. Lato Cooking dobbiamo continuare a fare bene: siamo un'azienda sempre più Cooking. Lo scorso anno abbiamo gestito bene non solo i prezzi - questo lo hanno fatto in molti - ma anche il mix prodotti, quindi siamo, ma dà anche maggior valore aggiunto ai nostri clienti. Si tratta dei piani cottura aspiranti nella parte high range della nostra offerta e dobbiamo continuare a insistere in questa direzione diventando un'azienda sempre più Cooking".Intanto, continua lo scouting per potenziali acquisizioni: "per due motivi e abbiamo due strategie in parte simili e in parti differenti. Inabbiamo una distribuzione commerciale in tutti i principali paesi, abbiamo lunghissime relazioni con i principali cucinieri europei, abbiamo una presenza di brand efficace. In Europa abbiamo bisogno di allargare la nostra offerta prodotti. Avremmo qualcosa da infilare in un canale che già funziona e quindi che diventerebbe immediatamente crescita e profitto"."Negliabbiamo fatto molto bene - ha detto il CEO di Elica - Nel corso degli ultimi due anni abbiamo raddoppiato il nostro fatturato però siamo ancora piccoli. Quindidi quello che saremo in grado, comunque, di fare con le nostre mani. Anche lì dobbiamo guardare a una uniformità di value proposition: dobbiamo crescere neldove Elica è già presente ed è già forte, per cogliere sia le opportunità che arrivano da un punto di vista commerciale, quindi sinergie di distribuzione e di brand, ma anche per valorizzare l'asset che abbiamo in Messico, al quale abbiamo aumentato la capacità produttiva, che è pronto per servire in maniera efficace e tempestiva tutte le richieste di un mercato nord americano che vediamo in forte crescita".