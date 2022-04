Eurozona, settore manifatturiero cala a minimi 14 mesi

(Teleborsa) -il settore manifatturiero dell'eurozona ha registrato un altro rallentamento della crescita, con l'Indice principale. L'aumento delle- spiega Markit - è stato citato come fattore che ha influito sulla domanda, e che ha avuto un notevole impatto sull'ottimismo delle aziende, diminuito a marzo al livello più debole da maggio 2020. La crescita più debole è stata accompagnata dall'intensificarsi dellanel corso del mese, causata dall'e dall'invasione della Russia in Ucraina che, dai dati raccolti, ha provocato l'allungamento dei tempi medi di consegna.Allo stesso tempo, a causa dell', accelera di nuovo a marzo l'inflazione dei prezzi di acquisto e raggiunge il livello massimo in quattro mesi. Per proteggersi dalla pressione sui margini, i manifatturieri dell'eurozona hanno aumentato le loro tariffe al livello più alto nella storia dell'indagine.L'indice PMI S&P Global Manifatturiero dell’Eurozona è diminuito a marzo a 56,5, da 58,2 di febbraio, e ha segnalato il miglioramento più lento delle condizioni operative dei produttori manifatturieri da inizio 2021.Malgrado il maggiore allungamento dei tempi medi di consegna (l'Indice dei Tempi Medi di Consegna è invertito nel calcolo del PMI principale), il rallentamento sarebbe stato di gran lunga superiore in quanto tutti gli altri quattro sotto indici hanno riportato una contrazione mensile.A livello nazionale, l'delle condizioni operative, superando marginalmente l'espansione osservata in. A parte queste due,dell'Eurozona monitorate.Per concludere, i livelli del personale del manifatturiero sono aumentati a marzo ancora una volta. Il tasso di creazione occupazionale è stato maggiore della media storica, ma il più debole da febbraio 2021. Malgrado la continua assunzione di personale, rimane evidente la pressione sulla capacità, con il livello del lavoro inevaso in aumento per il dodicesimo mese consecutivo. Le aziende campione hanno comunemente collegato l'aumento degli ordini in fase di lavorazione alla carenza di materiale., con la riapertura delle economie e la diminuzione dei ritardi della catena di distribuzione," - ha dichiarato, analizzando i dati finali del manifatturiero dell'Eurozona -. "L'ottimismo delle aziende del settore manifatturiero si è ridotto, presagendo una possibile contrazione del manifatturiero nel secondo trimestre, aggravando il", ha concluso Williamson.